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وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 8805 قتلى

تركيا تناقش التطورات في غزة مع الأردن والسعودية

أخبار العالم العربي

تركيا تناقش التطورات في غزة مع الأردن والسعودية
AFP
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أفادت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن الوزير هاكان فيدان بحث آخر التطورات في غزة خلال مكالمة هاتفية يوم الأربعاء مع نظيريه الأردني والسعودي.

وفي محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ناقش فيدان الخطوات التي يمكن اتخاذها نحو وقف فوري لإطلاق النار وسلام دائم، حسب الخارجية التركية.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7  أكتوبر 8300 قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: "رويترز" + RT

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