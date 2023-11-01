 
مباشر
عاجل
مفوضية حقوق الإنسان: الغارات على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب

أبو الغيط يدعو إلى التضامن العربي لإحباط "مخططات شريرة" ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية

أخبار العالم العربي

أبو الغيط يدعو إلى التضامن العربي لإحباط
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wc7j

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن معركة التهجير القسري للفلسطينيين ستكون طويلة وتحتاج لتضامن عربي لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد الفلسطينيين والدول العربية.

وكتب أبو الغيط في مدونته عبر "إكس" (تويتر سابقا): "إن معركة التهجير القسري للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية".

وقال أبو الغيط يوم 29 أكتوبر الماضي إن إسرائيل تطبق سياسة "الأرض المحروقة" في قطاع غزة لتهجير سكانه بشكل قسري. وقبلها بأيام أيضا قال إن ما يجري في غزة هو "حرب انتقامية لا هدف لها سوى إنزال العقاب الجماعي بملايين البشر ذنبهم الوحيد أنهم يسكنون قطاع غزة".

يشار إلى أن أمين عام جامعة الدول العربية أكد خلال استقباله وزيرة خارجية بلجيكا يوم 29 أكتوبر الماضي، الاتفاق معها على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمهامه لإنقاذ وحماية الفلسطينيين وتطبيق القانون الدولى "ورفض سياسة التهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال على قطاع غزة".

إقرأ المزيد
أبو الغيط: أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد
أبو الغيط: أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد

هذا وقد بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الجاري 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم (فيديو)