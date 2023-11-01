أبو الغيط يدعو إلى التضامن العربي لإحباط "مخططات شريرة" ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن معركة التهجير القسري للفلسطينيين ستكون طويلة وتحتاج لتضامن عربي لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد الفلسطينيين والدول العربية.

وكتب أبو الغيط في مدونته عبر "إكس" (تويتر سابقا): "إن معركة التهجير القسري للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية".

ان معركة #التهجير_القسري للفلسطينيين يبدو انها ستكون معركة طويلة وتحتاج الي تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد #الشعب_الفلسطيني والدول العربية.#غزة — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) November 1, 2023

وقال أبو الغيط يوم 29 أكتوبر الماضي إن إسرائيل تطبق سياسة "الأرض المحروقة" في قطاع غزة لتهجير سكانه بشكل قسري. وقبلها بأيام أيضا قال إن ما يجري في غزة هو "حرب انتقامية لا هدف لها سوى إنزال العقاب الجماعي بملايين البشر ذنبهم الوحيد أنهم يسكنون قطاع غزة".

يشار إلى أن أمين عام جامعة الدول العربية أكد خلال استقباله وزيرة خارجية بلجيكا يوم 29 أكتوبر الماضي، الاتفاق معها على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمهامه لإنقاذ وحماية الفلسطينيين وتطبيق القانون الدولى "ورفض سياسة التهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال على قطاع غزة".

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هذا وقد بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الجاري 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

المصدر: RT