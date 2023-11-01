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الجيش الإسرائيلي: تدمير المدرعة الإسرائيلية في غزة حادث صعب وغير مسبوق وأخذ حياة الكثيرين

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: تدمير المدرعة الإسرائيلية في غزة حادث صعب وغير مسبوق وأخذ حياة الكثيرين
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن تدمير المدرعة الإسرائيلية في غزة حادث صعب وغير مسبوق وأخذ حياة الكثيرين.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تمت المصادقة على قرارات إضافية لمواصلة الحرب غزة والهجوم البري على القطاع.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يستخلص العبر" من حادثة مقتل 11 جنديا في المدرعة الإسرائيلية، وأن تحقيقا يجري بشأنها. وقال" لا يشبه شيئا مما حدث بالماضي".

على صعيد آخر، قال الناطق باسم الجيش إنه جرى إبلاع عائلات 240 أسيرا في قطاع غزة، وعائلات 331 من قتلى الجيش.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16 جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي "القسام"، بينهم جنود من لواء جفعاتي قتلوا في هجوم المدرعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 331 عسكريا في صفوفه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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