الجيش المصري يعلن تفاصيل إنشاء مستشفى ميداني لإنقاذ مصابي غزة بقرار من السيسي (صور)

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية إنشاء مستشفى ميداني من إنتاج "مصنع 200 الحربي" على معبر رفح، لتقديم الإسعافات للمصابين النازحين عن غزة.

وقال وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح إن هذا المستشفى الميداني تم تجهيزه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة والمعني بتجهيز هذا النوع من المستشفيات بالإستفادة مما يتوافر به من إمكانيات وقدرات تصنيعية متميزة.

وأشار إلى أن المستشفى بمثابة وحدة طبية متنقلة سريعة الإقامة بشكل مؤقت بغرض التدخل السريع الميداني للمصابين كما يتميز بسهولة الفك والتركيب والنقل من مكان لآخر، مضيفاً أن المستشفى يمكن إقامته على مساحة (1000) متر مربع، ويشمل على عدد (2) خيمة استراحة وممرات، و(3) غرف استقبال، وغرفة عناية مركزة، وغرفة عمليات، ومعمل تحاليل، وغرفة أشعة، و4 غرف مرضى، وتضم كل غرفة عدد (5) أسرّة، بالإضافة إلى دورات المياه ومحطة معالجة المياه وخزان مياه الشرب، مؤكداً على أنه تم الحرص على إقامة هذا المستشفى بأعلى جودة وتجهيزه بإمكانيات على مستوى عال لمواجهة أي طوارئ والتدخل الفوري.

وأكدت وزارة الصحة تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف في محيط معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة.. حيث تم التنسيق لاستقبال أول 81 حالة من المصابين لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.

المصدر: RT