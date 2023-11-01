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بايدن: مغادرة مواطنين أمريكيين القطاع إلى مصر

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بايدن: مغادرة مواطنين أمريكيين القطاع إلى مصر
Globallookpress
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بعض المواطنين الأمريكيين سيغادرون قطاع غزة اليوم الأربعاء وذلك بعد فتح معبر رفح مع مصر.

وقال بايدن في تدوينته على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، "نتوقع أن نرى آخرين يغادرون في الأيام المقبلة".

وعزا بايدن في تدوينته الفضل إلى القيادة الأمريكية، حيث "تمكنّا من تأمين ممر آمن للجرحى الفلسطينيين وللرعايا الأجانب للخروج من غزة".

وأضاف: "نتوقع خروج المواطنين الأمريكيين اليوم، ونتوقع رؤية المزيد من المغادرين خلال الأيام المقبلة".

وأردف قائلا: "لن نتوقف عن العمل على إخراج الأمريكيين من غزة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، كشفت شبكة "إن بي سي" أن قائمة الأجانب الذين سيخرجون من غزة إلى مصر عبر معبر رفح تضم مواطنين من مختلف الجنسيات.

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ووفقا للشبكة، تضم قائمة الأجانب الذين سيتمكنون من عبور معبر رفح فلسطينيين يحملون جنسيات كل من الولايات المتحدة وأستراليا والنمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا وإندونيسيا والأردن واليابان، إلى جانب عمال الإغاثة من مختلف الجنسيات.

ولفتت الشبكة إلى أن القائمة تضم 5 من موظفي وكالات الإغاثة الأمريكية.

كما ذكرت في وقت سابق، أن من غير المتوقع أن يكون حاملو الجنسية الأمريكية من بين مجموعة الأجانب الأولى التي ستغادر قطاع غزة عبر معبر رفح، وأنهم قد يغادرون القطاع في وقت لاحق من الأسبوع.

من جهته، أفاد مصدر أمني مصري في وقت سابق اليوم، بأن مصر ستستقبل ما يصل إلى 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة، عبر معبر رفح.

وقال مصدر مطلع في وقت سابق إن خروج حاملي الجوازات الأجنبية تم بوساطة قطرية.

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وها هي قد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7  أكتوبر 8300 قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخصا بينهم مئات العسكريين، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT + نوفوستي

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خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم (فيديو)