خروج أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين من غزة للعلاج في مصر

أفادت مراسلتنا في مصر بوصول عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح البري على الجانب المصري، ويتم نقلهم بسيارات إسعاف مصرية من المعبر إلى مستشفيات شمالي سيناء.

وأشارت مراسلتنا إلى أن هذه المرة الأولى التي يفتح فيها معبر رفح من الجانب المصري لعبور الجرحى من الجانب الفلسطيني.

وصرح مصدر خاص لـRT بأن حالة بعض الجرحى الذين تم إدخالهم إلى مصر حرجة وسيتم إدخالهم غرف العناية المركزة في مستشفيات شمالي سيناء.

من جهتها أكدت وزارة الصحة المصرية أنها جاهزة لتقديم كافة الخدمات الطبية للجرحى الفلسطينيين ورفع درجة الاستعداد في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد.

المصدر: RT