خروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر (فيديو)

أفاد مصدر مصري مسؤول، بخروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم الأربعاء .

وقالت مصادر خاصة لـ RT إن عددا من السيارات الدبلوماسية في طريقها إلى معبر رفح البري من الجانب المصري.

وعلى صعيد متصل نقلت قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر مشاهد تظهر سيارات إسعاف تدخل معبر رفح مع ترقب نقل 81 مصابا فلسطينيا الأربعاء إلى مستشفيات مصرية، بحسب مسؤولين مصريين وفلسطينيين.

هذا وقال مصدر مطلع في وقت سابق إن قطر تتوسط لعقد اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة "حماس" بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لفتح معبر رفح لخروج الجرحى وحاملي الجوازات الأجنبية.

جاء ذلك فيما نقلته الوكالة، حيث قال المصدر إن قطر "توسطت في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية للسماح بحركة حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة خارج قطاع غزة المحاصر".

وأضاف المصدر أن الاتفاق سيسمح بعبور حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، على الرغم من عدم وجود جدول زمني للمدة التي سيظل فيها معبر رفح مفتوحا للإجلاء.

المصدر: وكالات