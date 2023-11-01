"سي إن إن" تكشف جنسيات الأجانب الذين سيغادرون من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

كشفت شبكة "إن بي سي" أن قائمة الأجانب الذين سيخرجون من غزة إلى مصر عبر معبر رفح تضم مواطنين من مختلف الجنسيات.

ووفقا للشبكة، تضم قائمة الأجانب الذين سيتمكنون من عبور معبر رفح فلسطينيين يحملون جنسيات كل من الولايات المتحدة وأستراليا والنمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا وإندونيسيا والأردن واليابان، إلى جانب عمال الإغاثة من مختلف الجنسيات.

ولفتت الشبكة إلى أن القائمة تضم 5 من موظفي وكالات الإغاثة الأمريكية.

وذكرت وكالة "سي إن إن" في وقت سابق، أن من غير المتوقع أن يكون حاملو الجنسية الأمريكية من بين مجموعة الأجانب الأولى التي ستغادر قطاع غزة عبر معبر رفح، وأنهم قد يغادرون القطاع في وقت لاحق من الأسبوع.

وأفاد مصدر أمني مصري في وقت سابق اليوم، بأن مصر ستستقبل ما يصل إلى 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة، عبر معبر رفح.

وقال مصدر مطلع في وقت سابق إن خروج حاملي الجوازات الأجنبية تم بوساطة قطرية.

وأوضح المصدر أن قطر "توسطت في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية للسماح بحركة حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة خارج قطاع غزة المحاصر".

وعلى صعيد متصل نقلت قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر مشاهد تظهر سيارات إسعاف تدخل معبر رفح مع ترقب نقل 81 مصابا فلسطينيا الأربعاء إلى مستشفيات مصرية، بحسب مسؤولين مصريين وفلسطينيين.

المصدر: نوفوستي + RT