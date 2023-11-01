الخارجية الأردنية تعلن بدء إجلاء الأردنيين عن غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء بدء إجلاء المواطنين الأردنيين عن قطاع غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية، قبل نقلهم إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، "أن وحدة مركز العمليات التابع للوزارة تعمل على مدار الساعة بالشراكة مع السفارة الأردنية في القاهرة، لضمان نقل المواطنين الأردنيين وسلامتهم"، مشيرا إلى أن عمليات الإجلاء ستستمر عدة أيام.

وأكد إرسال فريق من السفارة الأردنية في القاهرة إلى الجانب المصري من معبر رفح، لتأمين المواطنين الأردنيين الذين سيغادرون من غزة عبر الحافلات، ليتم نقلهم إلى الأردن بأسرع وقت ممكن.

ودعا المتحدث المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة إلى التواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.

المصدر: RT