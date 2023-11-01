السفير الروسي في إسرائيل يكشف عدد الروس المحتجزين لدى "حماس"

صرح السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف بأن عدد الروس المحتجزين لدى "حماس" يتراوح بين خمسة إلى ستة أسخاص.

وقال في حديث متلفز: "لدينا معلومات تفيد بوجود المزيد من الأشخاص في قطاع غزة الآن، والذين اختطفهم مقاتلو حماس. الحديث لا يدور عن اثنين أو ثلاثة بل يمكننا القول إن عدد المواطنين الروس بين خمسة وستة ويرجح أنهم محتجزون في قطاع غزة".

وأضاف أن روسيا على اتصال مستمر مع الجهات الإسرائيلية لمعرفة مصيرهم.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد أكد للسفير الإسرائيلي بموسكو ألكسندر بن تسفي، ضرورة ضمان إجلاء آمن للروس من قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات للقطاع.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا من تفاقم النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وأن "أي توسع للأزمة محفوف بعواقب وخيمة وخطيرة للغاية، ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، بل قد يمتد ذلك إلى ما هو أبعد من المنطقة".

وأكد بوتين أن موقف روسيا إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على حل الدولتين".

المصدر: تاس