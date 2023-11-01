 
مباشر
عاجل
صحة غزة: توقف محطة الأوكسجين وتبريد ثلاجات حفظ الموتى والإنارة في الغرف بالمستشفى الأندونيسي

الجيش الأمريكي يفجّر صاروخه الباليستي "مينيتمان 3" بسبب خلل فيه بعيد الإطلاق

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يفجّر صاروخه الباليستي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wc9j

أقدم الجيش الأمريكي على تفجير صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينوتمان 3" خلال عملية اختبار إطلاق له وذلك إثر ملاحظة "خلل" فيه بعد أن تم الإطلاق التجريبي.

ونقلت وكالة رويترز أن القوات الجوية الأمريكية قامت بتفجير الصاروخ الباليستي "مينيتمان 3"خلال عملية إطلاق تجريبية له وذلك بعد ملاحظة وجود "الخلل" إثر الإطلاق.

إقرأ المزيد
البنتاغون: واشنطن أبلغت موسكو مسبقا باختبار صاروخ
البنتاغون: واشنطن أبلغت موسكو مسبقا باختبار صاروخ "مينيتمان 3" العابر للقارات

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تخطّط لاختبار صاروخ "مينتمان 3" الباليستي العابر للقارات يوم 1 نوفمبر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي إنّه "سيتم غدا إطلاق تجريبي مخطّط له سابقا لصاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات بدون رأس قتالي".

وبتاريخ 5 سبتمبر الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة ستجري الإطلاق المقرر لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينيتمان 3" بدون رأس حربي، كما أبلغت واشنطن موسكو بذلك مسبقا.

المصدر: رويترز+ وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم (فيديو)