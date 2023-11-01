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الولايات المتحدة تختبر صاروخ "مينتمان 3" العابر للقارات في 1 نوفمبر

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الولايات المتحدة تختبر صاروخ
Globallookpress U.S. Navy/Keystone Press Agency
اختبار صاروخ "مينتمان 3" الأمريكي في 6 سبتمبر عام 2023
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أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تخطط لاختبار صاروخ "مينتمان 3" الباليستي العابر للقارات يوم 1 نوفمبر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إنه "سيتم غدا إطلاق تجريبي مخطط له سابقا لصاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات بدون رأس قتالي".

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وأضاف المتحدث أن عملية الإطلاق يراد منها أن تظهر "متانة منظومة الردع الاستراتيجي"، وستكون "إشارة" للحلفاء بشأن الضمانات من قبل الولايات المتحدة.

وسيتم إطلاق صاروخ "مينتمان 3" من قاعدة "فاندنبرغ" للقوات الفضائية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا.

وسيكون ذلك رابع إطلاق لصاروخ "مينتمان 3" في العام الجاري. وجرت التجارب السابقة للصاروخ في فبراير وأبريل وسبتمبر.

المصدر: تاس

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