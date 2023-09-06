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الولايات المتحدة تطلق صاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات

أخبار العالم

الولايات المتحدة تطلق صاروخ
Globallookpress US Navyvia Globallookpress.com
صورة أرشيفية
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أطلقت الولايات المتحدة صاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات في إطار اختباراتها للصواريخ العابرة للقارات.

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البنتاغون: واشنطن أبلغت موسكو مسبقا باختبار صاروخ
البنتاغون: واشنطن أبلغت موسكو مسبقا باختبار صاروخ "مينيتمان 3" العابر للقارات

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في وقت سابق أن الصاروخ سينطلق من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، وأنه لا يحمل رأسا حربية.

وكان البنتاغون قد صرح بأن واشنطن أبلغت موسكو مسبقا بالإطلاق، في إطار تنسيق البلدين لمنع الحوادث العسكرية العرضية.

المصدر: RT

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