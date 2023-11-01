الأمم المتحدة تندد بـ"الفظاعات" الجديدة جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة

نددت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم زعمت إسرائيل من خلاله أنه استهدف قياديا في حركة حماس.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان "هذه ببساطة أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، ذات عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد".

إقرأ المزيد

وأضاف المسؤول الأممي: "يبدو العالم غير قادر بل حتى مترددا في التحرك" لوضع حد لهذه الحرب.

ويوم أمس الثلاثاء، استهدف قصف عنيف جدا نفذه الجيش الإسرائيلي، منطقة سكنية مكتظة بالنازحين والمدنيين في وسط مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، مخلفا مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 400 قتيل وجريح بحسب وزارة أرقام الصحة.

بدوره، وصف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف ما جرى في مخيم جباليا بأنه "يمثل جريمة جديدة في سياق المحرقة الصهيونية النازية المتواصلة منذ 25 يوما بحق المدنيين في غزة".

وحتى الآن، تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي 8 آلاف قتيل و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل على الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص من بينهم 315 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: أ ف ب + RT