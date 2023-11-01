السفير الإسرائيلي لدى موسكو: الجيش الإسرائيلي يخوض معركة في الأنفاق بمنطقة جباليا

صرح السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي بأن الجيش الإسرائيلي يقاتل "حماس" في الأنفاق بمنطقة جباليا.

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جاء ذلك في تصريحات بن تسفي لوكالة "تاس" حيث تابع أن بعض الرهائن موجودين في أنفاق "حماس" تحت الأرض، بما في ذلك بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة. وأشار السفير إلى أن السفارة الإسرائيلية لدى روسيا تواصل معالجة طلبات الروس للهجرة إلى إسرائيل، ووفقا له، فإن عدد هؤلاء "لم يقل حتى بعد تفاقم الوضع في فلسطين".

وأكد بن تسفي أنه لا يوجد ممثلون للجانب الإسرائيلي على معبر رفح، و"حماس" ومصر تباشران فتح المعبر.

وقد تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي 8 آلاف قتيل و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل على الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص من بينهم 315 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT