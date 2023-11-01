هنية: سنكشف خسائر الجيش الإسرائيلي الحقيقية وسنصدم شعبه

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن ما ستنشره كتائب القسام حول خسائر الجيش الإسرائيلي "سيصدم العدو وشعبه".

هنية للجيش الإسرائيلي: لن ينقذكم استهداف المدنيين من الهزيمة

هنية: نتنياهو أحد أهم أسباب هذه الحرب، ولا يفكر سوى في كيفية إنقاذ نفسه وعائلته بأي ثمن

هنية: حذرنا من قبل أنه لن يمر الاستيطان والعربدة مرور الكرام. لكن للأسف لم يستمع لندائنا أحد، واستمر حلفاؤه في دعمه وتشجيعه على المضي قدما في سياسته العنصرية.

هنية: نحذر مرة أخرى، أن نتنياهو لا مانع لديه من حرق الأخضر واليابس في الإقليم وخارجه لينقذ نفسه والمحيطين به

هنية: لا بد من وضع حد للمجزرة بوقف العدوان وفتح المعابر وصفقة لتبادل الأسرى وفتح المسار السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

هنية: نذكر الدول التي تدعم الكيان وتشكل له الغطاء لارتكاب الشعب الفلسطيني في غزة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التراجع عن هذه السياسات الاستعمارية البائدة.

هنية: نطالب هؤلاء بالتوقف عن تقديم الدعم العسكري لهذه الحكومة الفاشية، وعن تعطيل الإرادة الدولية المطالبة بوقف العدوان وفتح المعابر.

هنية: لن يدعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم يتحقق لشعبنا مطالبه بالحرية.

هنية: نحيي كل الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم على وقفتهم التاريخية في دعم شعبنا الفلسطيني وغزة الصامدة.

هنية: نجدد التأكيد على مطالبة شعوبنا العربية والإسلامية وأحرار العالم في الاستمرار في حراكهم الهادر في جميع أنحاء العالم الذي أظهر مكانة فلسطين في قلوب الملايين.

هنية: يجب الاستمرار في الضغط على صناع القرار في الغرب للتراجع عن مواقفهم المساندة لهذا العدوان.

هنية: مع فتح معبر رفح نؤكد على استمرار عمل المعبر دون توقف وفي الاتجاهين باعتباره معبرا مصريا فلسطينيا خالصا.

هنية: نؤكد لغزة أن مقاومتكم ثابتة ونؤكد لكم أن كل شعوب الأمة تغلي وتتحفز للمشاركة في هذه المعركة المجيدة التي سوف تكون نصرا مؤزرا.

يتبع..



