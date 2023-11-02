"حزب الله" يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بصاروخ أرض - جو جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بواسطة صاروخ أرض جو جنوبي لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان له: "عند الساعة 12:35 بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وأثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة في أجواء قريتي المالكية وهونين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهداف طائرة مسيّرة مسلحة للعدو الاسرائيلي بواسطة صاروخ أرض - جو وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الأربعاء استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيه‎.، حيث قال في بيان: "عند الساعة 16:25 من عصر يوم الأربعاء الواقع فيه 1 نوفمبر 2023 استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه اصابات مباشرة‎."‎

كما ذكر"حزب الله في بيانين منفصلين: "

- عند الساعة 14:05 من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 1 نوفمبر 2023 ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة.‏

-عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 01 نوفمبر 2023 استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثه وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

فيما قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدات ميس الجبل، بليدا وعيترون وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في القطاعين الغربي والأوسط.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

ووصل عدد قتلى "حزب الله" إلى حوالي 50، فيما أعلن الحزب أنه تمكن من قتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى".

المصدر: RT