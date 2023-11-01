خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى مقاطعة إسرائيل وإغلاق جميع ممرات النفط والسلع إليها

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الدول الاسلامية إلى الإصرار على الوقف الفوري لإطلاق النار، وفرض مقاطعة اقتصادية لإسرائيل وإغلاق جميع ممرات النفط والسلع إليها.

وقال: "على الدول الاسلامية أن تُصر وتُلح على الوقف الفوري لإطلاق النار وتفرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل بإغلاق جميع ممرات النفط والأرزاق إليها.. على الدول الإسلامية إدانة هذه الجرائم في المجاميع الدولية وبقوة، لا كما لاحظنا في الاجتماعات العربية والإسلامية إما أن تكون الخطابات خجولة أو ذو وجهين ..نؤكد علي ضرورة تحشيد العالم الإسلامي ضد إسرائيل".

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وأضاف خامنئي، أن "هذه الحرب ليست بين غزة وإسرائيل وإنما بين الحق والباطل.. بين هيمنة الطغاة والتي تتمثل بالقنابل والقصف والضغوط العسكرية والجرائم وبين قوة الإيمان التي ستتغلب على كل هذه الأمور".

وتابع قائلا: "أهالي غزة بصبرهم حركّوا الضمير البشري.. لاحظو ما يجري في العالم حتي في الدول الغربية كبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تخرج الحشود الداعمة لفلسطين وترفع شعارات مناهضة لإسرائيل وأحيانا امريكا ، ذهب ماء وجه هؤلاء ولا يمكنهم تبرير الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

المصدر: RT