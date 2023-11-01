"كتائب القسام" تعلن مقتل 7 محتجزين مدنيين خلال القصف الإسرائيلي على جباليا

أعلنت "كتائب القسام" عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين، خلال القصف الإسرائيلي على جباليا أمس الثلاثاء، من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية.

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واستهدفت غارات إسرائيلية متتالية "مربع التلولي" و"شارع الهوجا" في مخيم جباليا، وشن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الغارات تجاوزت 400 قتيل وجريح، وأن العديد من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض، حيث تم تدمير أكثر من 20 منزلا.

المصدر: RT