"لا ننوي الاستسلام".. الصين تتعهد بالعمل على معالجة التصعيد في قطاع غزة خلال رئاستها لمجلس الأمن

أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن رئاسة الصين الدورية لمجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الجاري ستركز على معالجة التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال المندوب الصيني: "ستكون أولوية رئاستنا وأولوية مجلس الأمن بشكل عام حاليا معالجة المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، وبالتحديد الصراع في غزة".

وأضاف جون: "أعلم أن الموقف المتأزم الحالي يبعث على خيبة الأمل، ولكن بالنسبة لرئاسة الصين (لمجلس الأمن) فلا ننوي الاستسلام".

هذا وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حينما أطلقت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين الإسرائيليين، فيما قالت إنه جاء "ردا على جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وأطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" ردا على ذلك وتوعدت "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عن سقوط 8805 قتلى من بينهم ما يزيد عن 3648 طفلا و2290 امرأة وإصابة أكثر من 22 ألف شخص آخرين.

المصدر: RT