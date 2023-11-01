الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة توسيع العمليات البرية بالتعاون مع القوات البحرية والجوية

أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عمليات قواته البرية بالتعاون مع القوات البحرية والجوية في قطاع غزة.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بالتزامن مع توسيع العمليات البرية لقواتنا البرية، تبذل جهود مشتركة مع القوات البحرية والجوية، من أجل تحييد الهجمات البرية وإلحاق أضرار كبيرة بمنظمة حماس الإرهابية".

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وأضاف: "خلال العمليات، تساعد في الاستهداف الطائرات المقاتلة والمروحيات إلى جانب الطائرات المأهولة عن بعد والسفن ومدفعية القوات البرية.. بالإضافة إلى ذلك، يتم نقل المعلومات التي تم جمعها في الوقت الفعلي على الفور إلى القوات الجوية والقوات البحرية، وعلى أساس ذلك يتم تنفيذ هجمات مشتركة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي".

وقد بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الجاري 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

المصدر: RT