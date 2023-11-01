مراسلنا: الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف حيا سكنيا في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة

أفاد مراسل RT بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت قبل قليل حيا سكنيا في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة، وسط أنباء عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأكد مراسلنا، وصول عدد من الإصابات إلى المشفى الإندونيسي جراء القصف على عدة منازل بمنطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مساء الاثنين انطلاق المرحلة الثانية من الحرب على غزة، فيما اعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة الماضي توسيع عملياته البرية في داخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مطلقا هجمات جوية ضخمة وعنيفة استهدفت مناطق شمال وشرق قطاع غزة.

المصدر: RT