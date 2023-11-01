شركة "دلتا" تلغي الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب

ذكرت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية يوم الأربعاء، إنها ستلغي رحلاتها بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك حتى 21 نوفمبر.

يأتي ذلك، فيما دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

هذا وقالت شركة طيران "العال" الإسرائيلية في وقت سابق، إنها أوقفت مؤقتا تحليق الطائرات فوق المجال الجوي العماني في طريقها إلى بانكوك لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 330 عسكريا.

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المصدر: RT