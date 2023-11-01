الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 330 عسكريا في صفوفه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"

في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.

وآظهر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 330 قتيلا، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 15 جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي "القسام".

ونشر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أسماء 9 جنود قتلوا أمس شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنودا من لواء غفعاتي.

ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 أكتوبر 8300 قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخصا بينهم مئات العسكريين، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

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المصدر: RT