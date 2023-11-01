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وزارة الصحة: مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين وطولكرم بالضفة الغربية

الحرب على غزة في يومها الـ26.. اعتراض صواريخ من اليمن فوق إيلات والمشافي في القطاع تطلق نداء استغاثة

أخبار العالم

الحرب على غزة في يومها الـ26.. اعتراض صواريخ من اليمن فوق إيلات والمشافي في القطاع تطلق نداء استغاثة
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دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

يتبع...

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