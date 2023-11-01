"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف موقع إسرائيلي ومقر قيادة كتيبة جنوبي البلاد وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء ‏استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي جنوبي لبنان بالأسلحة المناسبة ‏وتحقيق إصابات ‏مباشرة فيه.‏

وقال "حزب الله" في بيانه: "عند الساعة 14:05 من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 1 نوفمبر 2023، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".

وأضاف "حزب الله" اللبناني: "عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 01 نوفمبر 2023، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثه وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة واوقعوا فيها اصابات مؤكدة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مراسلتنا باستهداف "حزب الله" موقعين للجيش الإسرائيلي بالمالكية والبياض عند الحدود، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي بليدا وعيترون جنوب لبنان بالقذائف الحارقة.

وأضافت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف حارقة بشكل مكثف على أطراف بلدات ميس الجبل، بليدا وعيترون وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في القطاعين الغربي والأوسط.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

ووصل عدد قتلى "حزب الله" إلى حوالي 50، فيما أعلن الحزب أنه تمكن من قتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى".

المصدر: RT