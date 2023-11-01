 
مباشر
عاجل
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في محور الزيتون ومحور الكرامة ونؤكد وجود إصابات لدى الإسرائيليين

الخارجية الإسبانية تدين القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين

أخبار العالم

الخارجية الإسبانية تدين القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wc6t

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، إن إسبانيا تدين الغارات على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، داعية إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

قال ألباريز في بيان للخارجية الإسبانية نشر على شبكة "X" للتواصل الاجتماعي: الخسائر في صفوف المدنيين جراء قصف مخيم جباليا مروعة. يجب احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات. كما ندعو لإطلاق غير سراح الرهائن إطلاقاً غير مشروط، وإلى تفعيل هدنة إنسانية لتجنب وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء. نريد السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط.

وقد أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن 400 شخص على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح، جراء غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة.

إقرأ المزيد
40 قتيلا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على عمارة
40 قتيلا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على عمارة "تاج 3" السكنية غرب مدينة غزة

وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، أن إسرائيل ضربت مخيم جباليا للاجئين في محاولة للقضاء على أحد قادة حماس؛ وأرجع مقتل المدنيين إلى أنها "مأساة الحرب".

وفي يوم الأربعاء، جددت إسرائيل غاراتها على مخيم اللاجئين، ما تسبب بسقوط المزيد من الضحايا في صفوف السكان المدنيين.

المصدر: ريا نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم (فيديو)