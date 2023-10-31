السعودية تدين الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لمخيم جباليا

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لمخيم جباليا.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا جاء فيه: "تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف اللاإنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء".

وتابع البيان: "تعبر المملكة عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار، والهدنة الإنسانية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي بتاريخ 27 أكتوبر 2023 والذي جاء بإجماع دوليّ واسع".

وأضاف البيان: "تؤكد المملكة أن الأوضاع الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد المستمر لا يمكن تبريرها مطلقاً، وأن حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولويات ملحة لا يمكن قبول أي تسويف أو تعطيل لها، وعدم الالتزام بها سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي".

المصدر: منصة "إكس"