المفوض العام للأونروا: سنبقى مع الفلسطينيين في غزة

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني دعم الهيئة الأممية للفلسطينيين بغزة، وذلك خلال أول زيارة من نوعها يقوم بها للقطاع منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل.

وأوضح لازاريني الذي يعد مسؤول الأمم المتحدة الأعلى مستوى الذي يزور القطاع منذ اندلاع الحرب، لصحافيين في غزة قائلا: "صدمت بحقيقة أن الجميع هنا يطلبون الطعام والمياه"، مؤكدا أنه لم يسبق له "على الإطلاق" أن رأى وضعا كهذا في غزة.

وقال لازاريني خلال زيارته التي استغرقت ساعات عدة وشملت خصوصا مدرسة تؤوي نازحين: "لفتوا انتباهي اليوم إلى النقص الحقيقي في الغذاء والمياه والوقود"، متابعا: "الوقود هنا في غزة هو كل شيء، لأنه بدون الوقود لن تعمل المولدات ولا المخابز ولا المستشفيات ولا يمكن ضخ المياه".

وأضاف: "ستبقى الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة، مع الفلسطينيين هنا في غزة".

وكان لازاريني قد حذّر في مؤتمر صحافي عقد في القدس في 27 أكتوبر: "سيموت العديد من الأشخاص قريبا..جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة".

ويذكر أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر الجاري (يوم أطلقت حركة "حماس" معركة "طوفان الأقصى") بلغت 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

المصدر: "أ ف ب" + RT