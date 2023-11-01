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واشنطن: عنف المستوطنين بالضفة الغربية "مزعزع للاستقرار"

أخبار العالم العربي

واشنطن: عنف المستوطنين بالضفة الغربية
Legion-Media
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وصفت الولايات المتحدة الأربعاء العنف من قبل مستوطنين في الضفة الغربية في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير" وحضت إسرائيل على ضبطهم.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية "مزعزع للاستقرار بشكل كبير ويأتي بنتائج عكسية على أمن إسرائيل على الأمد الطويل فضلا عن كونه، بالطبع، مضرا للغاية بالنسبة للفلسطينيين الذين يقطنون الضفة الغربية".

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وأشارت صحيفة الغارديان في وقت سابق أن وتيرة العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين تتزايد على نحو ملحوظ، فيما يعتبر حربَ استنزاف ضد الشعب الفلسطيني وهو ما جعل الحياة في قرى الضفة الغربية شبه مستحيلة في ظل الممارسات الإسرائيلية العدوانية.

المصدر: AFP

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