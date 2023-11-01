الجيش الإسرائيلي يستخدم دبابات "ميركافا" المزودة بمقطورات خاصة في قطاع غزة

شوهدت من بين المدرعات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، دبابات Merkava Mark IV المزوّدة بمقطورات أحادية المحور.

وقد تم تصميمها في إسرائيل وتنتجها الصناعة الإسرائيلية على دفعات. وعلى سبيل المثال هناك نماذج مخصصة لنقل الوقود بسعة 6000 لتر، ونماذج أخرى قادرة على نقل حتى 175 قذيفة عيار 120 ملم. وهناك كذلك نماذج من المقطورة تُنقل فيها الذخائر للأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وألغام مدافع الهاون وكذلك الماء والمواد الغذائية والأدوية. ويشار إلى أن الوزن الإجمالي لمثل هذه الحمولة قد يصل 8000 كيلوغرام.

rg.ru

علاوة على ذلك، تم تصميم مقطورات لا تفرض أي قيود عمليا على السير للأمام أو للخلف أو عند الانعطاف الحاد.

ويشار إلى أن السائق ليس بحاجة إلى امتلاك مهارات خاصة في عملية السحب.

يذكر أن الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) شهدت استخدام مقطورات مختلفة، بما في ذلك المقطورات المخصصة لنقل المشاة.

ومنذ بضعة أعوام كشفت التدريبات في المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي عن جرار MT-LB مع مقطورة تحتوي على قاذفة الصواريخ الخاصة بإزالة حقول الألغام UR-83P .

المصدر: روسيسكايا غازيتا