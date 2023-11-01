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"بالتل" الفلسطينية: انقطاع كامل لكافة الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

"بالتل" الفلسطينية: انقطاع كامل لكافة الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

Globallookpress
قطاع غزة
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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، فجر اليوم الأربعاء، عن انقطاع كامل لكافة الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وجاء في بيان للشركة: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة اخرى".

ويعاني سكان غزة من الغارات الإسرائيلية المتواصلة، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا القصف على القطاع منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 317 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيلياً.

المصدر: RT

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