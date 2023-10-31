استطلاع يظهر تراجع دعم الأمريكيين العرب لبايدن بشكل كبير

انخفض تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن بين العرب في الولايات المتحدة بنسبة 42% إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 17% مقارنة بـ 59% في عام 2020، وفقا لبيانات منشورة من المعهد العربي الأمريكي.

وفقا لنتائج الاستطلاع، فإن 23% فقط من العرب الذين يعيشون في الولايات المتحدة يؤيدون الحزب الديمقراطي، ولأول مرة منذ 26 عاما من إجراء مثل هذه الاستطلاعات، فإن الغالبية العظمى من الأمريكيين العرب لا تفضل للديمقراطيين.

كما أكدت نتائج الاستطلاع أن "عدم الرضا عن الرئيس بايدن كبير جدا، والأرقام منخفضة بشكل خطير".

بالإضافة إلى ذلك، فإن ثلثي المستجيبين يقيمون بايدن بشكل سلبي، و67% يقيمون قراراته بشكل سلبي في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، و68% يعتقدون أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل، بل يجب أن تضغط عليها من أجل وقف إطلاق النار.

المصدر: نوفوستي