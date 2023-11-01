البابا فرنسيس: حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين

أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أن حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين، مضيفا أن الحرب هي دوما هزيمة.

وقال البابا فرنسيس في مقابلة مع محطة راي الإيطالية: "هذان) شعبان عليهما العيش معا. وبذلك يكون الحل الحكيم.. دولتان. اتفاق أوسلو، دولتان واضحتا الحدود ووضع خاص للقدس".

وفي وقت سابق، دعا البابا فرنسيس إلى استمرار المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأعرب عن حزنه إزاء الهجمات على المستشفى والكنيسة في القطاع الفلسطيني.

ويشار إلى أن أول قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 20 شاحنة، وصلت إلى غزة يوم السبت، عبر مركز رفح، وهو المعبر الحدودي الوحيد بين مصر وغزة.

وقال البابا، بعد أن أنهى عظة الأحد في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان: "أصلي وأشعر بالقرب من كل من يعاني من الرهائن، ومن الجرحى، ومن أقارب الضحايا. أفكر في الوضع الإنساني المتردي في غزة. أشعر بالحزن لاستهداف المستشفى الانجليكاني وكنيسة الروم الأرثوذكس".

وقد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

المصدر: رويترز