"الصليب الأحمر" تعلن مغادرة سبعة من موظفيها قطاع غزة عبر معبر رفح

قالت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ألينا سينينكو، إن سبعة موظفين من المنظمة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر غادروا قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح الحدودي.

وأضافت: "يمكننا أن نؤكد أن سبعة من العاملين في المجال الإنساني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر قد غادروا غزة عبر معبر رفح. وهذا جزء من عملية تناوب الموظفين التي تهدف إلى ضمان الوجود الكافي والموظفين والمهارات الكافية في غزة".

وأشارت إلى أنه وصل إلى غزة في نهاية أكتوبر فريق مؤلف من عشرة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما في ذلك جراحون عسكريون برفقة ست شاحنات تحمل معدات طبية.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفادت مصادر بأن نحو 320 أجنبيا على الأقل عبروا الحدود إلى الأراضي المصرية من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأوضحت مصادر بحسب وكالة "رويترز"، أن حاملي جوازات السفر الأجنبية المذكورين غادروا قطاع غزة إلى مصر على متن 6 حافلات، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على دفعة أولى من نحو 500 أجنبي سُمح لهم بمغادرة القطاع، ويستمر إجلاء الأجانب منه خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف التي تحمل جرحى فلسطينيين تواصل دخول المستشفيات في شمال سيناء بمصر، مضيفة أنه تم إدخال 16 مريضا إلى المستشفيات حتى الآن.

ويذكر أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر الجاري بلغت 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

المصدر: RT