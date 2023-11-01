فنزويلا تدين الضربة الإسرائيلية على مخيم جباليا بقطاع غزة

دانت الخارجية الفنزويلية الضربة الإسرائيلية على مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، يوم الثلاثاء، ودعت إلى وقف إطلاق النار في القطاع فورا.

وكتب وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل، على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أن فنزويلا "ترفض رفضا قاطعا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، والهجوم الجديد على مخيم جباليا للاجئين بشمال قطاع غزة، الذي قتل بنتيجته أكثر من 100 شخص".

وأضاف: "تدين فنزويلا مرة أخرى الانتهاك المنتظم للقانون الإنساني وتجاهل اتفاقيات جنيف من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلية، ما يعتبر جريمة حرب تتطلب تحقيقا دوليا مستقلا لتحديد المسؤولين عنها".

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وقال خيل إن حكومة فنزويلا "تدعو مجددا إلى وقف إطلاق النار قسوة إسرائيل ضد السكان المدنيين فورا، وإلى البحث عن حلول على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي، من شأنها أن تسمح بإحلال السلام وضمان الأمن وكرامة السكان في الأراضي الفلسطينية".

وأعلنت إسرائيل أن الضربة على مخيم جباليا استهدفت مواقع لحركة "حماس"، وأسفرت عن القضاء على إبراهيم البياري، قائد كتيبة وسط جباليا لحماس وإصابة العديد من عناصر الحركة.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا أسفر عن سقوط 400 شخص بين قتيل وجريح.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يمتلك حتى الآن أي معطيات مؤكدة حول عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا بنتيجة القصف على جباليا.

المصدر: تاس