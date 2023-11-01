الوزيران بن غفير وسموتريتش يهاجمان وزير الدفاع الإسرائيلي

أيد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في هجومه على وزير الدفاع يوآف غالانت بسبب دعوته لتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وقال بن غفير في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرنوت إن: "الوزير سموتريتش على حق. ويجب ألا نعود إلى المفهوم الخطير. السلطة الفلسطينية، التي تدعم المجزرة التي ارتكبها إرهابيو حماس في 7 أكتوبر، لا تستحق أن تتلقى شيكلا واحدا... السلطة الفلسطينية ليست بديلا عن حماس، إنها حليفة لحماس.. وهذه هي الطريقة التي يجب أن تعامل بها.. الآن وبعد الحرب".

وهاجم وزير المالية سموتريتش وزير الدفاع غالانت بسبب دعوته خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إلى "التحويل الفوري" لعائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وقال إن موقف غالانت المؤيد لتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية هو "خطأ فادح.. لا أنوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) الذين يدعمون إرهاب حماس. السلطة الفلسطينية ليست الحل، بل هي جزء من المشكلة. نحن لا نكرر الأخطاء والمفاهيم التي انفجرت في وجوهنا".

وأشار غالانت خلال المؤتمر الصحفي إلى أن وزير المالية الإسرائيلي يعارض تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، مضيفا "يجب تحويلها للحفاظ على الهدوء بالضفة الغربية، يجب تنفيذ قرار الطاقم الوزاري الأمني المصغر بنقل أموال عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بسرعة".

وقال: "نقل الأموال للسلطة الفلسطينية سيكون لصالح قوات السلطة التي تساعد في منع الإرهاب والأحداث الجماهيرية".

وحذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين فجر الأربعاء من أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد ينقلب ضد إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه.

المصدر: RT