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رشقات صاروخية جديدة على إسرائيل الآن من قطاع غزة وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها (فيديو)

أخبار العالم العربي

رشقات صاروخية جديدة على إسرائيل الآن من قطاع غزة وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها (فيديو)
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دوت صافرات الانذار في تل أبيب وعدد من المناطق في إسرائيل بعد إطلاق رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة.

وأفادت وسائل أعلام عبرية أن انفجارات عنيفة تهز تل أبيب الآن.

واعلنت كتائب القسام توجيه ضربة صاروخية على تل ابيب "ردا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة".

وأكدت مصادر عبرية سماع انفجارات ناتجة عن سقوط قذائب في ريشون ليتسيون.

وأعلنت كتائب القسام قصف "تحشدات لقوات العدو" في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

يتبع...

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