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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض فجر اليوم الأربعاء صاروخ أرض-جو، أطلق من الأراضي اللبنانية، وردّ بقصف مصدر الإطلاق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "اعترض صاروخ أرض-جو أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي".

وأضاف أنه "ردا على ذلك، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي مصدر إطلاق الصاروخ، والإرهابيين الذين نفذوا عملية الإطلاق".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ووصل عدد قتلى "حزب الله" إلى حوالي 50، فيما أعلن الحزب أنه تمكن من قتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى".

المصدر: RT

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