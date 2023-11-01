الأرجنتين تدين هجوم إسرائيل على مخيم لاجئين في غزة

أدانت الأرجنتين التي تضم أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية يوم الأربعاء الهجوم الإسرائيلي على مخيم اللاجئين المكتظ بالسكان في قطاع غزة يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان "لا شيء يسوغ انتهاك القانون الإنساني الدولي"، ودعت أيضا في البيان إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يحتجزهم مسلحو حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ويأتي هذا البيان بعد يوم من قطع بوليفيا المجاورة في أمريكا الجنوبية العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب هجماتها على قطاع غزة كما استدعت كولومبيا وتشيلي سفيريهما لدى إسرائيل.

وقد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

المصدر: رويترز