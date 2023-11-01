إسرائيل تختفي من أشهر خرائط الصين! (صور)

أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم "إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع "علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.

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وأفاد جوناثان تشينغ مدير مكتب صحيفة "وول ستريت جورنال" في بكين، في منشور على حسابه في "منصة إكس"، بأن خرائط "بايدو" باللغة الصينية ترسم حدود إسرائيل، وكذلك الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المدن الرئيسة، والحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل، لكن لا تظهر اسم إسرائيل كدولة.

وتظهر في خريطة موقع "بايدو" أسماء الدول المحيطة بفلسطين مثل الأردن ومصر وقبرص وسوريا، لكن لا يوجد اسم إسرائيل، رغم أن خطوط الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في 1967 موجودة، كما الخريطة أسماء المدن الإسرائيلية مثل مدينة تل أبيب وغيرها.

Chinese internet users expressed bewilderment that the name "Israel" doesn’t appear on digital maps from Baidu and Alibaba, an ambiguity that matches Beijing’s vague diplomacy and contrasts with its general attentiveness to maps.@QiLiyan@jamestareddyhttps://t.co/HpHcfPFHQ3 — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) October 31, 2023

وخدمات الخرائط الرائدة في الصين، التي تقدمها شركتي "علي بابا وبايدو"، هما البديل الصيني لخرائط "غوغل" المحجوبة في الصين.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الإسرائيلية في الصين، اضطرت مؤخرا إلى إغلاق قسم التعليقات ضمن حسابها الرسمي على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"إكس"، بعد سلسلة من الهجمات اللفظية من المستخدمين.

إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، جميع الأعمال التي تستهدف المدنيين وتعرض أرواحهم للخطر، مشيرة إلى أنه تجب حماية أرواح الفلسطينيين شأنها شأن أرواح الشعوب الأخرى.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، عبر منصة "إكس": "لقى أكثر من 60 موظفا للأمم المتحدة، وأكثر من 100 عامل طبي، وأكثر من 8000 فلسطيني، مصرعهم في القصف على قطاع غزة. وذلك يتجاوز حدود الدفاع عن النفس".

لا يزال القصف على قطاع غزة متواصلا. كم عدد أرواح الأطفال والمدنيين سيكون كافيا لإيقاف ذلك؟! إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الاندحار إلى الهاوية. pic.twitter.com/OAiylTVEeH — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 1, 2023

وأضافت: "لا يزال القصف على قطاع غزة متواصلا. كم عدد أرواح الأطفال والمدنيين سيكون كافيا لإيقاف ذلك؟! إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الاندحار إلى الهاوية".

قد لقى أكثر من 60 موظفا للأمم المتحدة وأكثر من 100 عامل طبي وأكثر من 8000 فلسطيني مصرعهم في القصف على قطاع غزة. وذلك يتجاوز حدود الدفاع عن النفس .لكل دولة حق الدفاع عن النفس، غير أنه يجب الالتزام بالقانون الدولي عند ممارسة هذا الحق. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 1, 2023

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT