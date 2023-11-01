الجيش الإسرائلي يقول إنه هاجم خلايا وأهدافا جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء عن مهاجمة معاجمة خلايا وأهدافا تابعة لـ"حزب الله" اللبناني جنوبي لبنان.

وقال المتحدث بالسم الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق من هذا اليوم (الأربعاء)، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي خلية "إرهابية" كانت تخطط لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل في منطقة ميس الجبل. وفي نفس المنطقة تم القضاء على خلية إرهابية مسلحة أخرى".

وأضاف المتحدث: "بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب إطلاق النار الذي تم تنفيذه في وقت سابق اليوم باتجاه منطقة يفتاح، دمر الجيش الإسرائيلي منصات إطلاق النار التي أطلق منها الإرهابيون النار".

وأردف: "كما هاجمت طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخرا البنية التحتية العسكرية وموقع إطلاق مضاد للدبابات تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية".

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الأربعاء استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيه‎.، حيث قال في بيان: "عند الساعة 16:25 من عصر يوم الأربعاء الواقع فيه 1 نوفمبر 2023 استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه اصابات مباشرة‎."‎

كما ذكر"حزب الله في بيانين منفصلين: "

- عند الساعة 14:05 من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 1 نوفمبر 2023 ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة.‏

-عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 01 نوفمبر 2023 استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثه وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

فيما قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدات ميس الجبل، بليدا وعيترون وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في القطاعين الغربي والأوسط.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

ووصل عدد قتلى "حزب الله" إلى حوالي 50، فيما أعلن الحزب أنه تمكن من قتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى".

المصدر: RT