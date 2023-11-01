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نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير اللبناني التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير اللبناني التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
Sputnik
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين، اليوم الأربعاء، مع سفير لبنان لدى روسيا شوقي بو نصار التوتر المتزايد في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية: "اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فِرشينين، مع سفير الجمهورية اللبنانية في موسكو شوقي بو نصار، بناء على طلب الأخير".

وتابع البيان: "بحث الجانبان الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مع أن تؤخذ بالاعتبار مناقشة هذه القضية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف: "تم إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للوضع في لبنان على ضوء التوترات المتزايدة مع إسرائيل والجهود التي تبذلها وحدة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الرامية للحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة "الخط الأزرق"".

وقد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط قطع جديد للإنترنيت والاتصالات.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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