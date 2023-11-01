إسرائيل تطالب كولومبيا وتشيلي بإدانة "حماس"

طالبت إسرائيل سلطات كولومبيا وتشيلي بإدانة حركة "حماس"، وذلك في أعقاب اسدعاء البلدين لسفيريهما من إسرائيل للتشاور على خلفية الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وجاء في بيان للخارجية الإسرائيلية، يوم الأربعاء، أن "إسرائيل تدعو كولومبيا وتشيلي إلى أن تدينا بشكل علني منظمة "حماس" الإرهابية التي قتلت واختطفت رضعا وأطفالا ونساء ومسنين".

وأضافت الخارجية أن "إسرائيل تتوقع من كولومبيا وتشيلي أن تؤيدا حق الدولة الديمقراطية في حماية مواطنيها، وأن تدعوا إلى الإفراج عن كافة المختطفين فورا وألا تقفا إلى جانب فنزويلا وإيران في دعم إرهاب حماس".

إقرأ المزيد

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن مواطنين كولومبيين وتشيليين ومن دول أخرى في أمريكا اللاتينية من بين ضحايا هجوم "حماس".

وأردفت أن "إسرائيل تخوض حربا تم فرضها عليها، ضد منظمة إرهابية تستخدم سكان قطاع غزة كدروع بشرية وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك حقوق سكان غزة مثلما تنتهك حقوق مواطني إسرائيل".

وكانت كولومبيا وتشيلي قد أعلنتا يوم الثلاثاء استدعاء سفيريهما من إسرائيل للتشاور. كما أعلنت بوليفيا عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

المصدر: تاس