الخارجية الروسية: نتواصل مع كافة الأطراف ليتمكن مواطنونا من مغادرة غزة

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للصحفيين أن روسيا تعمل مع الإسرائيليين والمصريين والفلسطينيين ليتمكن المواطنون الروس من مغادرة أراضي قطاع غزة عبر معبر رفح.

قال ميخائيل بوغدانوف للصحفيين الأربعاء: منذ بداية هذه الأزمة، كنا نعمل مع جميع الأطراف المعنية، مع الإسرائيليين، ومع الفلسطينيين، ومع المصريين، من أجل إخراج مواطنينا عبر نقطة العبور في رفح.

وأضاف، سأكون سعيدا إذا حدث تقدم في هذا الاتجاه، ولكن علينا أن نتأكد أولا.

جدير بالذكر أن إسرائيل تعرضت في صباح يوم 7 أكتوبر لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة في إطار عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها كتائب القسام ــــ الجناح العسكري لحركة حماس، وبعد ذلك توغل مقاتلو التنظيم في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، وأوقعوا أكثر من ألف قتيل، وأسروا العشرات من الإسرائيليين واقتادوهم إلى القطاع كأسرى لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة. وشن غارات جوية عنيفة على القطاع، ما أوقع آلاف القتلى من المدنيين نصفهم تقريبا من الأطفال، وتسبب في دمار هائل للمباني والبنية التحتية، وحتى المستشفيات، كما فرضت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة، حيث تم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.

المصدر: ريا نوفوستي