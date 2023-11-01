الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لتوغله البري في قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيل صورا لتوغل قواته في قطاع غزة وعملياته البرية هناك.

وشنت القوات الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء أعنف غارة جوية على قطاع غزة مستهدفة مخيم جباليا، ما أسفر عن وقوع أكثر من 400 قتيل وجريح.

وسبق ذلك أن أعلن نتياهو دخول الحرب على غزة مرحلتها الثالثة، من خلال تكثيف وتوسيع الاجتياح البري للقطاع.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن شبكة الأنفاق التي بنتها حماس في قطاع غزة تشكل تحديا كبيرا لأي توغل عسكري إسرائيلي بري في القطاع، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مقاتلين يتبعون لحماس في شبكة واسعة من الأنفاق.

ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 326 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

RT

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المصدر: RT