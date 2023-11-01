إضراب عام في الضفة الغربية احتجاجا على القصف الإسرائيلي على غزة (صور)

عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس اليوم الأربعاء، احتجاجا على القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل 8525 شخصا وجرح أكثر من 20 ألفا.

وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه حركة "فتح"، مناحي الحياة كافة، وأغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات شعبية إلى "تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة ميادين التصدي للاحتلال، دفاعا عن شعبنا، وحقنا المقدس في الحرية، والدولة، والاستقلال".

«إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّىّّ»

اضراب شامل في مدن الضفة الغربية تنديدا بالمجازر الاسرائيلية في #غزة



ابن كوهين

انتصار حماس

هند صبرى pic.twitter.com/cogKTA1SsE — Sheriff (@SheriffAwad) November 1, 2023

يذكر أنه منذ بداية التصعيد في قطاع غزة، قتل في الضفة الغربية أكثر من 123 فلسطينيا، وأصيب أكثر من ألفي شخص بجروح، حسب الصحة الفلسطينية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8525 قتيلا، و21543 جريحا، و2000 مفقود بينهم 1100 طفل، ما زالوا تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 326 عسكريا، فيما أسرت "حماس" 240 إسرائيليا. المصدر: RT