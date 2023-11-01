الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تجري حاليا تقييما بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تقيم حاليا ما إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة.

فقد قال ماثيو ميلر، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعد تقييماً للعمليات العسكرية الإسرائيلية: "لا نقوم بإعداد هذا التقييم حاليا".

ونقل ميلر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه "سيكون هناك وقت لإعداد مثل هذا التقييم".

وها هي الحرب قد دخلت يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

وأعلنت إسرائيل أن الضربة على مخيم جباليا استهدفت مواقع لحركة "حماس"، وأسفرت عن القضاء على إبراهيم البياري، قائد كتيبة وسط جباليا لحماس وإصابة العديد من عناصر الحركة.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا أسفر عن سقوط 400 شخص بين قتيل وجريح.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يمتلك حتى الآن أي معطيات مؤكدة حول عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا بنتيجة القصف على جباليا.

المصدر: تاس