بيانات لـ"القسام" و"السرايا" تعلن عن هجمات متتالية ضد القوات الإسرائيلية في شمال غرب غزة وجنوبها

تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في عملية مشتركة مع "كتائب القسام"، استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية في شمال شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا".

وقالت "القسام": "دكت وحداتنا، قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.

كما أعلنت "القسام"، أن "مجاهدونا يباغتون قوة راجلة صهيونية غرب إيرز من خلف الخطوط ويجهزون على 3 جنود من مسافة صفر".

واستهدفت "كتائب القسام" تجمع جنود وآليات للجيش الإسرائيلي قرب بوابة "النسر" شرق المحافظة الوسطى، بطائرة "زواري" ورشقة صاروخية.

كما قصفت "القسام" تحشدات لقوات إسرائيلية في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

وقال شهود عيان: "انفجارات متتالية لا تتوقف ناجمة عن الاشتباكات التي تخوضها المقاومة مع القوات المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة ومدفعية الاحتلال تطلق عشرات القذائف".

وأفاد المراسل العسكري لـ "سرايا القدس" على خطوط القتال المتقدمة في شمال غزة، أن

"مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة ويعيقون تقدم آليات العدو في عدة محاور من مناطق الشمال".

كما أعلنت "سرايا القدس" قصفن تجمعات الآليات المتوغلة في محور جنوب غزة الزيتون ومحور شمال غرب غزة بعشرات صواريخ من طراز 107 وقذائف الهاون.

وقالت "كتائب القسام"، أن قواتها تمكنت من تدمير دبابتين في منطقة مدرسة الزراعة بمدينة بيت حانون بـ 3 قذائف "الياسين 105".

وقال قائد ميداني في "سرايا القدس": "مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية في محور الزيتون ومحور الكرامة ونؤكد وجود إصابات وخسائر في صفوف قوات العدو".

وأضاف: "مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة ويعيقون تقدم آليات العدو في عدة محاور من مناطق الشمال".

هذا وأعلنت كتائب القسام تدمير دبابة إسرائيلية متوغلة في محور جنوب غزة بقذيفة "الياسين 105".

كما نشرت كتائب القسام مقاطع فيديو تظهر استهداف مجموعة من الدبابات والآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون.

ونشر أيضا مقطع فيديو لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة إسرائيلية شرقي بيت حانون.

وقالت "كتائب القسام" على قناتها في "تلغرام": "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكاتٍ مع قوات العدو المتوغلة في محور شمال غرب غزة ويدمرون آليةً صهيونية بقذيفة الياسين105".

المصدر: RT