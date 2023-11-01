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كتائب القسام تعرض لقطات لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة إسرائيلية شرقي بيت حانون (فيديو)

أخبار العالم العربي

كتائب القسام تعرض لقطات لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة إسرائيلية شرقي بيت حانون (فيديو)
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عرضت كتائب "القسام" اليوم الأربعاء مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة شرق بيت حانون.

ونشرت "كتائب القسام"على حسابها في "تلغرام" مفطع فيديو يظهر "مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة شرق بيت حانون".

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واليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي "القسام".

وقد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 331 عسكريا.

المصدر: RT

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